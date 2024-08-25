Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK terör örgütüne ait maket uçakların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu operasyon, PKK'nın birliklere zarar verme girişimlerini engelledi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA