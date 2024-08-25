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Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi vefat etti: Prof. Dr. Mücteba İlgürel kimdir?

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor" ifadelerine yer verildi.

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