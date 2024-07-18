Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, Türkiye'nin Irak ile kuracağı ortak harekat merkezi sayesinde terörle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. Türkiye, Iraklı makamlar ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütüyor.

MSB yetkililerinin yaptığı açıklamada, Irak ile kurulacak olan ortak harekat merkezinin sahada terörle mücadelede önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Açıklamada, "Irak ile kurulacak Ortak Harekat Merkezi sayesinde terörle mücadelemiz sahada başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.