Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi amacıyla düzenlenecek olan 2025-MSÜ sınavı için başvuru tarihlerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak başvurular, 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (www.osym.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Sınav tarihi ve detayları

Başvuruların tamamlanmasının ardından, 3 Şubat 2025 tarihinde sınav gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde eğitim görebilme şansını yakalayacak.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı, her yıl askeri okullara katılmak isteyen gençler için önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yıl da sınava yoğun bir katılımın olması bekleniyor.

Başvuru ve hazırlık süreci

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlayabilecek. Ayrıca, sınav sürecine ilişkin kılavuz ve detaylı bilgilere ÖSYM’nin resmi internet sitesinden erişilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, sınav sürecinde adayların dikkatli olmalarını, belirtilen tarih aralıklarında başvurularını tamamlamalarını ve sınav kurallarına uymalarını hatırlattı.

Kimler başvurabilir?

MSÜ sınavına, lise son sınıfta okuyan veya mezun durumda olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilecek. Ayrıca, başvurular sırasında adayların belirli sağlık ve fiziksel yeterlilik şartlarını da sağlamaları gerekiyor.