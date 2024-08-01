Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bu yılın başından itibaren toplamda 1588 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir” dedi.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin şekilleneceğini hatırlattı. Toplantının ardından alınacak kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile açıklanacağını belirten Aktürk, bu kararların devlete, millete ve TSK'ya hayırlı olmasını diledi.

Hudut güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısı 7 bin 412'ye, engellenen kişi sayısı ise 66 bin 975'e yükselmiştir,” dedi. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini ekledi.

Bölgesel ve küresel barış çabaları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağladığını vurgulayan Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılacağını, ayrıca Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşeceğini belirtti. İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çeken Aktürk, “İsrail’in uluslararası toplumun çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uyması ve derhal ateşkes ilan etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Eğitim ve tatbikatlar devam ediyor

TSK'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden Aktürk, çeşitli ülkelerle gerçekleştirilen tatbikatlar ve liman ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetinin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Pakistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, korvetin Umman’a doğru seyre başladığını ve Salallah Limanı'nı ziyaret edeceğini bildirdi.

Personel temini ve doğal afetlerle mücadele

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü ifade eden Aktürk, Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde silah altına alınacak adayların sınıflandırma sonuçlarının yarın açıklanacağını söyledi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerince oluşturulan Rezerv Güç'ün, orman yangınlarıyla mücadeleye aralıksız destek verdiğini belirten Aktürk, "Bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopterle 995 sorti yapılarak destek sağlanmıştır” dedi.