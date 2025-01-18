Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde de dört teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor" denildi.