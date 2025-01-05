Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde belirlenen toplam 36 teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Suriye ve Irak'ta başarılı operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

MSB, terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonların aralıksız devam ettiğini vurgularken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam edeceği belirtildi.