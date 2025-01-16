Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen teğmenlerle ilgili Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, “Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır” açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

YDK bugün saat 14'te toplanacak

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’dan ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerle ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00’da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.”