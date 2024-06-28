Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristlerin ormanları yakmaya başladığını duyurarak, "Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın alçak planını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristlerin yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladığı belirtildi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor" denilen açıklamada, "PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek. Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN ALÇAK PLAN: ORMANLARI YAKARAK GİZLENMEYE ÇALIŞIYORLAR Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı.Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit… pic.twitter.com/LOkoGOBO9L— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2024