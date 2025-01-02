Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki terörle mücadeledeki rolüne dair açıklamalarda bulundu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında önemli mesajlar verdi.

Kararlı mücadele devam ediyor

Tuğamiral Aktürk, TSK’nın sınır güvenliği ve bölgesel istikrar için kritik bir görev üstlendiğini vurgulayarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.” dedi.

Açıklamada, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerine yönelik baskısını artırarak, hem sınır güvenliğini sağlamaya hem de bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Son terörist bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz devam edecek"

Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında; Suriye’nin kuzeyinde 1.579 terörist, Irak’ın kuzeyinde ise 1.491 terörist olmak üzere toplam 3.070 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca toplam 107 terörist teslim olmuştur. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Diğer taraftan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait birçok bölümü bulunan mağara ile yine içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan bir mağarayı tespit etmiştir.

Son bir haftada 2016 şahsın girişi engellendi

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2.016 şahıs ise engellenmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerinin alındığı hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış; 2024 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.939, engellenen kişi sayısı da 97.356 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2025 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorulara şu cevabı verdi:

“Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir.

Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir.”

İdlib bölgesinde gözlem noktaları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır.”

Bakanlık kaynakları, Fırat’ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara şunları söyledi:

“Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye’de “az laf çok iş” prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye’de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.”