Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 25 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığın resmi sitesindeki açıklama şu şekilde:

"KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2024 YILI (2024/2 DÖNEM) UZMAN ERBAŞ TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR.

T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Haziran 2024 tarihli 32586 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında sözleşmeli er olarak görev yapanlar başvuru tarihi itibariyle ikinci hizmet yılını tamamlamış olanlar başvuru yapabilecektir.

Başvurular 03.06.2024 saat 11.00'dan 30.06.2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri: 03125620543 / 2342, 2343, 2352

Ulaşım Bilgileri: Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi Nu:31 Çankaya/ANKARA

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Duyuruya İlişkin Dosyalar

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2024 YILI (2024-2 DÖNEM) UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU indirmek için tıklayınız. "

Ayrıntılı bilgi için Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.