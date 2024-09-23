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Ağrı’da konuşlu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından YILDIRIM-2024 Seferberlik Tatbikatı icra edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/faYakJ6mtW

Açıklamada, tatbikata ait fotoğraflar da paylaşılarak, tatbikatın kapsamı ve hedefleri hakkında detaylara yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tatbikatın Ağrı 'da konuşlu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edildiği bilgisi verildi.

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