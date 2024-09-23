Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tatbikatın Ağrı'da konuşlu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, tatbikata ait fotoğraflar da paylaşılarak, tatbikatın kapsamı ve hedefleri hakkında detaylara yer verildi.
Ağrı’da konuşlu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından YILDIRIM-2024 Seferberlik Tatbikatı icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/faYakJ6mtW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ