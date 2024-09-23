Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tatbikatın Ağrı'da konuşlu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edildiği bilgisi verildi.

Msb Yıldırım 2024 Seferberlik Tatbikatı Yapıldı

Açıklamada, tatbikata ait fotoğraflar da paylaşılarak, tatbikatın kapsamı ve hedefleri hakkında detaylara yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ