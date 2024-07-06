MSB, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, Mehmetçiğin milli takıma başarı dileklerini iletti.

Mehmetçikten A Milli Takım'a destek mesajı

Videoda karada, denizde ve havada görev yapan Mehmetçikler, Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla milli takıma başarılar diledi. Paylaşımda, "Milli ruh, milli güç. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki her başarısı milletimizi ve görevdeki askerlerimizi sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!" ifadeleri yer aldı.

UEFA'nın Merih Demiral kararı tepki çekti

UEFA, Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra 'bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Bu karar, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı ve siyasi olarak değerlendirildi.

Merih Demiral'a verilen cezaya uluslararası tepkiler

İspanyol Marca gazetesi, cezanın siyasi olduğunu belirterek, "Her iki yaptırım (Bellingham - Merih Demiral) arasındaki fark, siyasi mesele. İki hareket, iki farklı yaptırım. Sebebi ise UEFA'nın yorumlaması." dedi. İngiliz The Guardian, "Merih Demiral, aşırı milliyetçi bir selam verdiği için iki maç men cezası aldı." ifadesini kullandı. İtalyan La Gazzetta dello Sport ise, "Merih Demiral'ın 'Kurt' işareti, ona pahalıya patladı. UEFA, onu iki maçtan men etti." yorumunda bulundu. Alman Bild gazetesi ise, "Türkiye Futbol Federasyonu, men cezasını engellemeye çalıştı ama başarılı olamadı. UEFA, Demiral'ı suçlu buldu ve iki maçtan men etti." şeklinde haber yaptı.