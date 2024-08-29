Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın ABD'ye ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği geçiş eğitimleri hakkında açıklamalarda bulundu. MSB, bazı basın organlarında çıkan "İsrail'e destek" haberlerinin yanlış olduğunu belirterek, bu eğitimlerin rutin ve kapsamı kısıtlı faaliyetler olduğunu vurguladı. Eğitimlerin dost ve müttefik ülke unsurlarıyla ortak çalışabilirliği artırmak amacıyla yapıldığını ifade etti. Bakanlık, bu tür faaliyetlerin tatbikatlardan farklı olduğunu ve belirli bir stratejik amaca hizmet etmediğini belirtti.

Ayrıca, S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışına dair iddialara da yanıt verildi. MSB, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçları doğrultusunda S-400 sisteminin TSK envanterinde bulunduğunu ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlık, Katar'da Deniz ve Hava Unsur Komutanlığı'nın kurulmasıyla ilgili olarak da bilgi verdi. Katar'a 6 adet F-16 uçağı ve görevli personelin gönderildiğini, ayrıca TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin de Katar'a intikal ettirildiğini duyurdu. Bu komutanlık, askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunacak.