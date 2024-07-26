MSB yetkilileri, ABD’nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG-SDG’ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırmasını beklediklerini ifade etti.

ABD'nin Hava Savunma Sistemi nakliyesi yakından izleniyor

MSB kaynakları, ABD’nin Suriye’ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemleri naklederek bunları YPG’ye verdiğine ilişkin haberlerle ilgili olarak, “TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak amacıyla Avenger Stinger Hava Savunma Sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD’den beklentimiz, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG-SDG’ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırmasıdır” açıklamasında bulundu.

TSK, terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada 94 teröristin etkisiz hâle getirildiğini söyledi. Aktürk, “Bunlardan biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı'nın Eşi Shanaz İbrahim Ahmed’in iddialarına yanıt

MSB yetkilileri, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi Shanaz İbrahim Ahmed’in TSK’nın operasyonlarının sivil halka zarar verdiği şeklindeki sözlerine ise şu cevabı verdi: “TSK’ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak’ın genelini yansıtmadığı açıktır. Irak da PKK’yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir.”

Türkiye’nin terörle mücadelesi sürecek

MSB yetkilileri, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonların terörle mücadele kapsamında önemli olduğunu belirterek, “Terör kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını ve ABD’ye yönelik beklentilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması için müttefiklerinden samimi bir işbirliği bekliyor.