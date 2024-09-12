Milli Savunma Bakanlığı, bugün düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele, hudut güvenliği ve çeşitli diğer konulardaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede son durum

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak’tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 1.963 olmuştur,” dedi.

Aktürk, 2 ve 9 Eylül tarihlerinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarıyla, içinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve diğer terör hedeflerinden oluşan toplam 41 hedefin başarıyla imha edildiğini ifade etti. Bu harekatlarda yerli ve milli mühimmat kullanılarak ilk belirlemelere göre 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. “Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir” dedi.

Hudut güvenliği ve yasa dışı geçişler

Hudut güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, “Son bir hafta içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 kişi yakalanmıştır. Ayrıca, 1.545 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 6’sının terör örgütü mensubu olduğu tespit edilmiştir. 1 Ocak’tan bugüne kadar, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısı 10.091’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 75.332’ye yükselmiştir” dedi.

Uluslararası iş birlikleri ve savunma anlaşmaları

Bölgesel ve küresel barışa dair de açıklamalarda bulunan Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 10 Eylül’de Batum’da gerçekleştirilen Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını ve Azerbaycan ile Gürcistan Savunma Bakanları ile birlikte ‘Üçlü Mutabakat Metni’ni imzaladığını kaydetti. Bakan Güler’in toplantıda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini de belirtti.

Yangınlarla mücadele ve afet yardımları

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin afetlerle mücadeledeki katkılarına değinen Aktürk, “Son olarak 7-8 Eylül tarihlerinde Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine, 102 helikopter ile 2.974 sorti yaparak önemli katkı sağlanmıştır” dedi.

Savunma sanayi ve teknolojik gelişmeler

Savunma sanayiindeki gelişmeleri de paylaşan Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankı ve Alçak İrtifa Hava Savunma (Korkut) Komuta Kontrol ve Silah Sistemi araçlarının muayene ve kabul işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen PNS BABUR gemisi, Pakistan’da düzenlenen törenle hizmete alınmıştır. PNS BABUR’un dost ve kardeş ülke Pakistan’a hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kara Kuvvetleri’nin envanterindeki ilk Bayraktar TB-2 İHA’nın 10.000 saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladığını ve BAYKAR şirketine teslim edildiğini, yerine son teknoloji ürünü bir SİHA’nın Silahlı Kuvvetler’e verildiğini belirtti.

Somali’de sismik araştırma gemisi

Somali’ye gönderilecek sismik araştırma gemisine ilişkin olarak Aktürk, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Somali’ye gönderilecek sismik araştırma gemisine refakat için Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler görevlendirilecektir. Enerji Bakanlığımızın koordinesinde yapılacak çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Kara Harp Okulu Mezuniyet andı incelemesi

Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili devam eden incelemeye de değinen Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetleri, olaylara disiplin anlayışı içinde yaklaşmakta ve işlemleri hukuk-mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan inceleme titizlikle devam etmektedir. İnceleme sonucunda tespitlere göre gerekli disiplin işlemleri yapılacaktır” şeklinde konuştu. Andın ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklendiğini ve 29 Mart 2023’te yapılan değişiklikle mevcut şekline kavuştuğunu belirtti.

ABD ve GKRY Savunma İş birliği anlaşması

Son olarak, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yapılan 'Savunma İşbirliğine İlişkin Yol Haritası' anlaşmasını şiddetle kınadığını ifade eden Aktürk, “Bu anlaşma, Kıbrıs Türk tarafının güvenliğine zarar vermekte ve ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna gölge düşürmektedir. KKTC’yi yok sayan ve GKRY’yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşımın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ada’da adil ve kalıcı bir barış için tek gerçekçi yol ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü’ temelinde iş birliği yapmaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.