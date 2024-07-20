Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göktürk-1 uydusundan alınan görüntülerle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarını gözler önüne serdi.

MSB'nin paylaşımında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına atıfta bulunularak, "50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü’nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor" denildi. Bu tarihi bağ, Göktürk-1 uydusu ile bir kez daha pekiştirildi.

Paylaşımda, Göktürk-1 uydusunun Türkiye ve KKTC üzerindeki gözlem gücü vurgulanarak, "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları’nı ve Kıbrıs’taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor" ifadelerine yer verildi.