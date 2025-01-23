Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları kışlasız bedelli askerliğe ilişkin herhangi bir çalışmasının bulunmadığını açıkladı.

Bedelli askerliğini yapan vatandaşlar, 26 gün boyunca kışlada temel askerlik eğitimi alıyor. Kışlasız bedelli askerlikte, bu sürenin kışlaya gitmeyerek geçirileceği iddialarını MSB yalanladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda yaptığı haftalık bilgilendirme toplantısında kışlasız bedelli askerlik iddialarını yalanlayarak bakanlığın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına dair bir çalışmasının bulunmadığına dikkat çekti.

MSB kaynakları “7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

TSK’nın Suriye’deki görevinin devam ettiğine işaret eden kaynaklar, “İhtiyaçlara göre; Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir” dedi.