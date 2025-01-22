Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, milletinden aldığı güçle terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Kaynak: HABER MERKEZİ