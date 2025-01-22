Bunlar da ilginizi çekebilir

Çanakkale depremi sonrası Marmara ve Ege'de fay hattı hareketliliği!

Çanakkale depremi sonrası Marmara ve Ege'de fay hattı hareketliliği!

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığı ’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, milletinden aldığı güçle terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.