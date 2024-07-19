Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 50 gemiyle büyük bir geçit töreni düzenleyeceğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Kıbrıslıları bu tarihi anı paylaşmaya davet etti.

Tarihi kutlama için davet

Bakanlık, sosyal medya üzerinden "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle bir çağrıda bulunarak, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kadar yürekten çağırma beni,

Bir gece ansızın gelebilirim… 🇹🇷



Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



Yarın 50 gemiyle… pic.twitter.com/8Uj3bmamEi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024