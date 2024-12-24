Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Törende kılıç çatan ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) 16 Ocak 2025’te saat 14.00’te toplanacağı duyuruldu.

Disiplin süreci devam ediyor

Mezuniyet töreninin ardından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında 5 teğmen, “TSK’dan ayırma cezası verilmesi” talebiyle YDK’ya sevk edilmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu disiplin sürecinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenler, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atarak kılıç çatma töreni gerçekleştirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dikkat çekmişti.

Karar bekleniyor

MSB’nin açıklamasına göre, 16 Ocak 2025 tarihinde yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, teğmenlerin durumu karara bağlanacak. Söz konusu kararın, TSK’nın iç disiplin ve etik kurallarına uygun şekilde alınacağı ifade edildi.