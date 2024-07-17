Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit bölgelerinde 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li terörist operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit bölgelerinde 8 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca Suriye'nin Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda da 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Operasyonlar, Türkiye'nin sınırları içinde ve sınır ötesinde terör tehditlerine karşı etkin mücadelesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. PKK/YPG gibi terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırılarını önlemek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla düzenlenen operasyonlar, milli güvenliğin korunmasına yönelik stratejik önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.