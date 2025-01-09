Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG/SDG örgütlerinin Suriye’nin Tişrin Barajı çevresinde sivilleri, terörist faaliyetlerini gizlemek amacıyla canlı kalkan olarak kullanmalarını kınadı. Yapılan açıklamada, bu tür hareketlerin uluslararası hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğu belirtildi. Bakanlık, özellikle bu tür stratejik eylemlerin, sivillerin hayatlarını hiçe saymakla kalmayıp, bölgedeki güvenliği de ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.

Suriye’deki mevcut durumun, hem bölgesel güvenlik hem de Türkiye’nin sınır güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bakanlık, PKK/YPG'nin bu tür alçakça yöntemleriyle bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma çabalarına karşı mücadeleye devam edileceğini duyurdu.

Tişrin Barajı neresi?

Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerinde bulunan ve bölgedeki su kaynakları, enerji üretimi ile bölgesel güvenlik açısından kritik bir altyapıdır. PKK/YPG/SDG örgütleri tarafından stratejik bir savunma hattı olarak kullanılan bu bölge, özellikle Türkiye’nin güvenliği açısından oldukça hassas bir konumda bulunuyor.

Türkiye'den uluslararası iş birliği çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’deki tüm terörist faaliyetleri sonlandırmak için kararlılıkla operasyonlarını sürdürmektedir. Bakanlık, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden ve bölgenin istikrarını bozan eylemlerine karşı uluslararası iş birliğini artırma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak ve Suriye halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların faaliyetlerine son vermek adına operasyonların süreceği ifade edildi. Bu operasyonlar, Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesindeki meşru müdafaa hakkı ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG/SDG gibi örgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınması ve terörle mücadele konusunda daha etkin bir işbirliği yapılması gerektiğini yineledi. Türkiye, bu bağlamda uluslararası toplumdan güçlü bir dayanışma beklemektedir. Terörist grupların bölgedeki su ve enerji altyapılarını kullanarak, bölgede istikrarı bozmaya yönelik çabalarının engellenmesi için uluslararası desteğin önemine vurgu yapıldı.

Bakanlık, bu tür eylemlerin Kürt halkına da zarar verdiğini, çünkü bu tür yöntemlerin sadece teröristlerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Açıklamada, Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu tür acımasız uygulamaların, Kürt kardeşlerimizin aleyhine olduğu ve daha fazla sıkıntı yaratacağı ifade edildi.