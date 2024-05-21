Yolcular, kentin önemli turizm noktalarını ziyaret etmek için gemiden ayrıldılar, böylece İzmir'in turizm potansiyeli bir kez daha ön plana çıktı.

MSC Divina kruvaziyer gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesi, hem Türkiye'nin hem de İzmir'in turizmine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Yolcular, İzmir'in tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmek üzere gemiden indiler. Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi gibi önemli turistik noktaları gezmek için şehir merkezine doğru yola çıktılar.

MSC Cruises'ın Yönetici Direktörü Norbert Stiekema, MSC'nin dünyanın en hızlı büyüyen cruises şirketleri arasında olduğunu belirterek, Türkiye'deki ilginin farkında olduklarını ve bu sebeple Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade etti. Stiekema, Türkiye'nin turistik potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, MSC Cruises olarak Türkiye'ye yönelik ilgiyi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu ise, MSC Divina gemisinin 13 Mayıs-21 Ekim tarihleri arasında toplam 24 kez İzmir Limanı'nda olacağını açıkladı. Hekimoğlu, geminin yanı sıra İstanbul Limanı'na uğrayan MSC Splendida gemisinin de Türkiye'deki seferlerine başladığını belirtti. Hekimoğlu, Türk misafirlerin taleplerini göz önünde bulundurarak, Türkiye limanlarına daha fazla gemi getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Öte yandan, İzmir protokolüne geminin özellikleri ve firmanın hedefleri hakkında bilgiler verildi. Protokole plaket takdim edilirken, firma tarafından unutulmaz bir konser etkinliği düzenlendi. 13 Mayıs-21 Ekim tarihleri arasında 24 kez İzmir Limanına yanaşacak olan gemi, akşam saatlerinde limandan ayrılacak.