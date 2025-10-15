Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, bir süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından 61 yaşında hayatını kaybetti. Elçi’nin vefatı, akademi dünyasında büyük üzüntü yarattı.



Üniversiteden taziye mesajı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, rektör Handan İnci Elçi’nin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

İlk kadın rektör olarak tarihe geçti

Bir süredir kanser tedavisi gören Handan İnci Elçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ilk kadın rektörü olarak görev yapıyordu. Akademik çalışmalarıyla tanınan Elçi, özellikle Türk romanı ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekti.

Handan İnci Elçi kimdir?

1964 yılında doğan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1986’da mezun oldu. Aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

1993 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Elçi, 2017’de kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi’nin kurucu başkanıydı. Akademisyen kimliğinin yanı sıra, edebiyat araştırmaları ve yayınlarıyla kültür dünyasına önemli katkılar sundu.