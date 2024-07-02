MSKÜ Takımı, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin Capture The Flag (CTF) yarışmasında 7405 puanla üçüncü oldu. Takım, 12 saatlik yoğun performansıyla siber güvenlik bilgi ve becerilerini sergileyerek zorlu görevleri başarıyla tamamladı. Ödül olarak 7 bin 500 TL nakit, 3 aylık Hackviser aboneliği ve 1 yıllık Cyberexam aboneliği kazandılar. Aynı zamanda, MSKÜ öğrencileri Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Konferansı HACKTRICK'te düzenlenen "Game of Pwners" yarışmasında da dördüncülük elde etti. Bu başarılarıyla siber güvenlik alanında dikkat çektiler ve sektörde isimlerini duyurdular.

MSKÜ Takımı'nda yer alan Abdullah Can Öz, Ümmü Gülsüm Varlı, Zeliha Baysan ve Zeynep Meryem Sertgöz, teknik bilgilerini ve ekip çalışmalarını en üst seviyede göstererek bu başarıyı elde ettiler. Ankara'da düzenlenen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda yapılan yarışmada da başarılı bir performans sergileyen takım, sektördeki tecrübelerini artırdı. Öğrenciler, yarışma süresince birbirlerine destek olarak siber güvenlik alanında hem bilgi hem de deneyim kazandıklarını belirttiler. MSKÜ'ye, Siber Vatan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederek, bu tür yarışmalarda kendilerini geliştirebilmeleri için sağlanan destekler için minnettarlıklarını dile getirdiler.