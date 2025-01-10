Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 2 Ocak 2025'te başladı. Başvurular, 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarih ise 30 Ocak 2025 olarak belirlenmiş durumda.

MSÜ sınavı ne zaman?

2025 MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak. Türkiye genelindeki çeşitli sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Başvuru Merkezi aracılığıyla yapabilirler. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

Başvuru ücreti ne kadar?

2025 yılı için MSÜ başvuru ücreti 450 TL olarak belirlenmiştir.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.