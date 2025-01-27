Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci bugün, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.

Başvurular için son saatler

2 Ocak 2025'te başlayan MSÜ başvuru süreci bugün sona eriyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilir.

Başvurusunu tamamlamak isteyen adayların, işlemlerini son başvuru tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Geç başvuru tarihi ise 30 Ocak 2025 olarak belirlendi. Bu tarihte başvurular, belirlenen ek ücretle yapılabilecek.

Başvuru ücreti ve ödeme detayları

MSÜ 2025 başvuru ücreti 450 TL olarak açıklandı. Ödemeler, ÖSYM’nin “e-İşlemler” bölümündeki “Ödemeler” sekmesinden ya da kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla yapılabilir.

MSÜ sınavı için önemli tarihler

Başvuru Başlangıcı: 2 Ocak 2025

Son Başvuru Tarihi: 27 Ocak 2025, 23.59

Geç Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2025

MSÜ başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM’nin resmi web sitesi'ne giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın. Başvuru ücretini ödemeyi unutmayın.

Son başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı var, ancak ek ücret uygulanacak. Adaylar hızlı davranmalı!