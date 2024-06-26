Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değer kaybı, eski ve artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının 2014 yılında çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından yaşandı. Mt. Gox'un, yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıklarını gelecek haftadan itibaren sahiplerine dağıtması bekleniyor. Analistler, bu dağıtımın kripto varlıklar üzerinde satış baskısı oluşturabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde uygulayacağı para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığı ifade ediliyor.

Ethereum ne durumda?

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5'e yakın değer kaybederek 3 bin 306 dolara geriledi.

Kripto para piyasasındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların Mt. Gox'un dağıtım süreci ve küresel ekonomik belirsizlikler konusundaki endişelerini yansıtıyor.