Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için bazı bankalar taksit imkanı sunuyor. 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılması gereken ödemelerde, bankaların sağladığı taksit seçenekleri önem kazanıyor.

MTV ödemeleri için son tarih 31 Temmuz olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihe kadar ödemesini yapmayan araç sahipleri yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar.

MTV tutarları bu yıl en düşük 347 TL, en yüksek ise 133.572 TL olarak belirlendi. Bu tutarlar, araçların motor hacimine ve yaşına göre değişiklik gösterebiliyor.

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki taksit olarak ödenen MTV, çeşitli bankaların taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlıyor.

MTV ödemelerinde bankaların sunduğu taksit imkanları şöyle;

Enpara MTV Kaç Taksit Yapıyor?

EnPara Müşterilerine MTV ödemelerinde 6 taksit imkanı sunuyor. Kredi kartı ile tek çekim ödemeleri, harcamalara yansıyıp daha sonra taksit yapılabiliyor.

Vakıfbank MTV Kaç Taksit Yapıyor?

MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit seçeneği sunuyor.

İşbank MTV Kaç Taksit Yapıyor?

İşbank MTV ödemelerinde 3 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

Garanti Bankası MTV Kaç Taksit?

Garanti BBVA 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerinde ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

Denizbank MTV Kaç Taksit Yapıyor?

Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde 3 taksit imkanı veriyor.

Halkbank MTV Kaç Taksit Yapıyor?

Halkbank Paraf kredi kartıyla olan MTV ödemelerinde 3 taksit, Paraf TROY kartıyla yapılan ödemelerde ise 4 taksit imkanı bulunuyor.

Ziraat Bankası MTV Kaç Taksit Yapıyor?

Ziraat Bankası MTV ödemeleri ücretsiz 4 taksit imkanı ile yapılabiliyor.

Finansbank MTV Kaç Taksit?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 taksit imkanı ile ödeniyor.