Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son 5 güne girildi. Araç sahipleri, 2024 yılı MTV ödemelerini 31 Temmuz'a kadar çeşitli bankaların sunduğu taksit imkanları ile gerçekleştirebilirler. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan sürücüler, yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ödeyecek. Bu yıl MTV tutarları en düşük 347 TL, en yüksek ise 133.572 TL olarak açıklandı.

MTV taksit imkanları

MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödeniyor. Bu yıl da çeşitli bankalar, araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlamak için taksit seçenekleri sunuyor. İşte bankaların sunduğu taksit imkanları:

Enpara

Taksit İmkanı: 6 taksit

6 taksit Detay: EnPara müşterilerine MTV ödemelerinde kredi kartı ile tek çekim ödemeleri sonrasında taksit yaptırma imkanı sunuyor.

Vakıfbank

Taksit İmkanı: 3 taksit

3 taksit Detay: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit seçeneği sunuyor.

İşbank

Taksit İmkanı: 3 taksit

3 taksit Detay: İşbank, MTV ödemelerinde 3 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

Garanti Bankası

Taksit İmkanı: 3 taksit

3 taksit Detay: Garanti BBVA, 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerinde ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

Denizbank

Taksit İmkanı: 3 taksit

3 taksit Detay: Denizbank, kredi kartlarıyla yapılan MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı veriyor.

Gecikme faizi

31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle, taksit imkanlarından faydalanarak ödemeleri zamanında yapmak büyük önem taşıyor.