Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde son 5 güne girildi. Araç sahipleri, 2024 yılı MTV ödemelerini 31 Temmuz'a kadar çeşitli bankaların sunduğu taksit imkanları ile gerçekleştirebilirler. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan sürücüler, yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ödeyecek. Bu yıl MTV tutarları en düşük 347 TL, en yüksek ise 133.572 TL olarak açıklandı.
MTV taksit imkanları
MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödeniyor. Bu yıl da çeşitli bankalar, araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlamak için taksit seçenekleri sunuyor. İşte bankaların sunduğu taksit imkanları:
Enpara
- Taksit İmkanı: 6 taksit
- Detay: EnPara müşterilerine MTV ödemelerinde kredi kartı ile tek çekim ödemeleri sonrasında taksit yaptırma imkanı sunuyor.
Vakıfbank
- Taksit İmkanı: 3 taksit
- Detay: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit seçeneği sunuyor.
İşbank
- Taksit İmkanı: 3 taksit
- Detay: İşbank, MTV ödemelerinde 3 aya varan taksit imkanı sağlıyor.
Garanti Bankası
- Taksit İmkanı: 3 taksit
- Detay: Garanti BBVA, 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan MTV ödemelerinde ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.
Denizbank
- Taksit İmkanı: 3 taksit
- Detay: Denizbank, kredi kartlarıyla yapılan MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı veriyor.
Gecikme faizi
31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri, yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle, taksit imkanlarından faydalanarak ödemeleri zamanında yapmak büyük önem taşıyor.