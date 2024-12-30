2025 yılında uygulanacak vergi, ceza ve harçlara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeniden değerleme oranına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere ÖTV, KDV, emlak vergisi ve çeşitli cezalara yüzde 43,93 oranında zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan tebliğlere göre, bu artışlar 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı’na tanınan indirim yetkisi ise bu düzenlemelerde kullanılmadı.

MTV’ye büyük artış

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yüzde 43,93’lük zam oranı, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Zamla birlikte 2025 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği vergiler, araçların motor hacmi ve yaşına göre yeniden belirlenecek.

Diğer vergi ve harçlar da zamlandı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Tüketim mallarında önemli bir fiyat artışı bekleniyor.

Katma Değer Vergisi (KDV): Mal ve hizmet alımlarında ek maliyet yaratacak.

Emlak Vergisi: Gayrimenkul sahipleri için ödenecek vergilerde artış yaşanacak.

Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılmadı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanınan vergi oranlarında indirim yetkisi bu düzenlemede devreye alınmadı.

Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı

Vergi artışlarıyla ilgili tüm detaylar ve oranlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 2025 yılı itibarıyla uygulanacak yeni oranların vatandaşların ekonomik durumunu nasıl etkileyeceği merak konusu.