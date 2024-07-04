2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu ödemeler için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi.

MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV ödemelerinizi e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı, banka ve PTT web siteleri üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca vergi daireleri, banka şubeleri ve PTT'lere giderek de ödemenizi yapabilirsiniz. Dijital vergi dairesi de ödeme seçenekleriniz arasında yer alıyor.

Geciken ödemelerde gecikme faizi uygulanacak

MTV ikinci taksit ödemelerini 31 Temmuz tarihine kadar yapmayan araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacağını unutmayın.