MTV'nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı ve yarın sona erecek. Araç sahipleri, MTV ödemelerini çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebiliyor. Ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla yapılabildiği gibi, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

Gecikme faizi ve cezalar

Ödeme süresi dolmadan gerekli işlemleri tamamlamak önem taşıyor. Yarına kadar ödeme yapmayan araç sahiplerine, her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, borçların zamanında ödenmemesi durumunda vergi dairesi tarafından e-haciz işlemleri de başlatılabiliyor.

Öte yandan, araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması gerektiği unutulmamalıdır.

Diğer vergi ödemeleri

Bununla birlikte, 2023 yılı Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresinin de 31 Temmuz Çarşamba günü sona ereceği hatırlatılıyor. Araç sahipleri ve mükelleflerin, her iki vergi için gerekli ödemeleri zamanında yapmaları büyük önem taşıyor.