Muaythai İller Arası Zafer Kupası, Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı. Etkinliğe 10 farklı ilden gelen toplam 750 sporcu, kıyasıya mücadeleye başlayacak.

Törene yoğun katılım

Açılış törenine, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu’nun yanı sıra birçok sporcu, antrenör ve spor sever katıldı.

Muaythai spor dalının ötesinde

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Kasapoğlu, “Afyonkarahisar olarak, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Muaythai, sadece bir spor dalı olmanın ötesinde, disiplin ve azmin bir simgesidir. Burada bulunan her bir sporcunun bu değerlere sahip olduğuna inanıyorum. Mücadele, adalet ve saygı içinde geçecek bu turnuvada, herkesin fair-play ruhuyla hareket edeceğine inanıyorum” dedi.

Turnuva heyecanı devam ediyor

Muaythai İller Arası Zafer Kupası’nın kıyasıya geçen müsabakaları, spor severlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. Bu heyecan verici turnuvanın sonunda, sporcuların performansları ve mücadeleleri merakla bekleniyor.