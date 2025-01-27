Muazzez Ersoy’dan Sahte Reklamlara Tepki!

Şarkıcı Muazzez Ersoy, adını kullanarak ilaç ve kozmetik ürünleri satan dolandırıcılara karşı harekete geçti. Ünlü isim, takipçilerini sosyal medyada dikkatli olmaya çağırdı.

"Paranızı ve sağlığınızı riske atmayın"

Sosyal medyada 370 bin takipçisi bulunan Muazzez Ersoy, adını kullanan dolandırıcılara yönelik suç duyurusunda bulundu. Ersoy, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, kötü niyetli kişiler tarafından hazırlanan sahte reklamlar hakkında yasal işlem başlattı.

Ünlü sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ve dijital platformlarda, adımı kullanarak hazırlanan sahte ilaç ve krem reklamlarından haberim var. Avukatım gerekli adımları attı. Bu reklamlara inanarak zarar görenler olduğunu duymaktayım. Hiçbir ilaç ya da krem reklamında yer almadım. Lütfen benim onayım olmayan hiçbir reklama inanmayın ve bağlantılara tıklamayın. Paranızı ve sağlığınızı riske atmayın."

Ünlü isimler dolandırıcılara karşı uyarıyor

Muazzez Ersoy, dolandırıcılara karşı harekete geçen tek isim değil. Daha önce Hazal Kaya, Cansu Canan Özgen ve Beren Saat gibi ünlüler de benzer konularda takipçilerini uyarmıştı.

Sosyal medyada sahte reklamların kurbanı olmamak için dikkatli olun! Ersoy'un çağrısı, dolandırıcılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlıyor.