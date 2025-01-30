Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Giritliler Derneği, mübadelenin 102. yılı dolayısıyla Cunda (Alibey) Adası’nda anlamlı bir tören düzenledi. Törende, Türkçe ve Yunanca şarkılarla geçmişe duygu dolu bir yolculuk yapıldı.

Tarihi anımsatan bir tören

Mübadelenin 102. yılı anısına düzenlenen törende, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Giritliler Derneği Kurucu Başkanı Coşkun Tunçmen’in katılımıyla denize çelenk bırakıldı. Tören, mübadillerin ilk adım attıkları noktada gerçekleşirken, mübadele döneminin acı ve tatlı hatıraları bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Mübadelenin derin izleri

Başkan Mesut Ergin, konuşmasında mübadele sürecinin bıraktığı derin izlere vurgu yaparak, "Türk ve Rum mübadil halklar, geride büyük yaralar bırakarak yeni bir hayata başlamışlardır" dedi. Ergin, mübadelenin etkileri ve Anadolu'dan göç eden Rumların yaşadığı zorluklar üzerine tarihsel bilgiler verdi. Türkiye'den 1 milyon 200 bin Rum'un, Yunanistan'dan ise 400 bin Türk'ün zorunlu göç ettiğini belirtti.

Dil bariyerleri

Başkan Ergin, dönemin en büyük sorunlarından birinin dil bariyeri olduğunu, mübadillerin Türkçe ve Rumca arasındaki anlaşmazlıkların toplum içinde ayrışmalara yol açtığını anlattı. Hem Türkiye'de hem Yunanistan'da mübadillerin, geldikleri yeni toplumlara uyum sağlama sürecinde büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı.

Törenin ilerleyen saatlerinde Başkan Ergin, 1999 Marmara ve Atina depremleri sonrasında Türk ve Yunan halklarının birbirlerine nasıl yardım eli uzattıklarını hatırlatarak, bu zor günlerin iki halk arasındaki dostluğu güçlendirdiğini belirtti. Başkan Ergin, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Yurtta barış, dünyada barış' olsun ki insanlık bir daha bu acıları yaşamasın" diyerek konuşmasını sonlandırdı.