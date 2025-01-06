Dünya çapında 10 milyondan fazla abonesi bulunan popüler film izleme platformu Mubi, Türkiye'deki abonelik ücretlerinde büyük bir artışa gitti. Platform, 2025 yılına girerken filmseverleri üzücü bir sürprizle karşıladı ve abonelik ücretlerine yüzde 31 zam yaptı. Mubi, yeni yılda Türkiye'deki kullanıcıları için aylık abonelik ücretini 169 TL'ye çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni yıla zamla girdik!

Mubi, 2025 yılına okkalı bir zamla başlarken, Türkiye’deki kullanıcılarına verdiği bu kararla gündeme oturdu. Platform, filmseverlerin popüler yapımlara ulaşmak için daha fazla ödeme yapacağı yeni fiyat düzenlemesini duyurdu. Bu artış, art arda gelen zamlar arasında filmseverleri en çok etkileyen fiyat değişikliklerinden biri oldu.

Abonelik ücretleri yükseldi: 169 TL

Mubi, Türkiye'deki abonelik ücretini bir anda 169 TL’ye yükselterek, kullanıcılarının alıştığı fiyatlarla büyük bir fark yarattı. Yüzde 31'lik bu artış, 2025'in ilk ayında film izleme tutkunlarının cüzdanlarını zorlayacak gibi görünüyor.