Kekiğin Latince adı olan "thymus", güç ve kuvvet anlamına gelir. Bu isim, kekiğin sağladığı faydaların büyüklüğüne dikkat çeker. Bilimsel araştırmalara göre, kekik çok sayıda mikrobu öldürme gücüne sahiptir. Karvakrol adı verilen bileşen sayesinde kekiğin bu güçlü etkileri ortaya çıkıyor.

Kekik suyunun vücuda faydaları

Kekik suyu, antioksidan özelliklere sahip fenolik bileşenler içerir. Bu bileşenler, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır. Kekik suyunun diğer faydaları ise şu şekildedir:

Solunum Yolları: Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi durumlarda kekik suyunu sıcak olarak tüketmek rahatlatıcıdır. Ayrıca, sıcak kekik suyunun buharını solumak da etkili bir yöntemdir.

Romatizma Ağrıları: Kekik suyu, romatizma ağrılarını hafifletir ve bağırsaklarda detoks etkisi yaratır.

Kolay Erişim ve Hazırlama: Kekik suyu hazırlamak son derece kolaydır ve bu nedenle hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kekiğin kilo vermeye etkisi

Kekik ya da kekik suyu, salatalardan çorbalara kadar pek çok yemekte kullanılabilir. Özellikle aç karnına tüketildiğinde iştahı bastırır, toksin ve ödem atarak zayıflamaya yardımcı olur. Yemeklerden önce bir bardak kekik suyu içmek, iştahınızı azaltarak porsiyonlarınızı küçültmenizi sağlar