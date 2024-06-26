Papatya çayı stresi azaltır, uyku düzenler, bağışıklığı güçlendirir.
- Uyku düzenini sağlar.
- Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığına iyi gelir.
- Bağışıklığı artırır.
- Kas spazmlarını ve adet sancısını rahatlatır.
- Mide ağrısını yatıştırır ve sindirimi düzenler.
- Kesik, yara ve cilt hastalıklarını iyileştirir.
- Stresi azaltır.
- Cildi aydınlatır.
- Sivilceleri azaltır.
- Yaşlanma karşıtıdır.
- Güneş yanığını serinletir.
- Göz altındaki koyu halkalardan kurtulmaya yardımcı olur.
- Kepeği etkisiz hale getirir.
Papatya çayı tarifi
- 2-3 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya
- 1 bardak kaynar su
- 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
- 2-3 damla limon suyu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı
- Papatyayı bardağa koyun.
- Üzerine kaynar su dökün.
- 5 dakika demlenmeye bırakın.
- Süzün.
- Bal ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
Düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.
Editör: Emirhan Bol