Papatya çayı stresi azaltır, uyku düzenler, bağışıklığı güçlendirir.

  • Uyku düzenini sağlar.
  • Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığına iyi gelir.
  • Bağışıklığı artırır.
  • Kas spazmlarını ve adet sancısını rahatlatır.
  • Mide ağrısını yatıştırır ve sindirimi düzenler.
  • Kesik, yara ve cilt hastalıklarını iyileştirir.
  • Stresi azaltır.
  • Cildi aydınlatır.
  • Sivilceleri azaltır.
  • Yaşlanma karşıtıdır.
  • Güneş yanığını serinletir.
  • Göz altındaki koyu halkalardan kurtulmaya yardımcı olur.
  • Kepeği etkisiz hale getirir.

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Papatya çayı tarifi

  • 2-3 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya
  • 1 bardak kaynar su
  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • 2-3 damla limon suyu (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

  1. Papatyayı bardağa koyun.
  2. Üzerine kaynar su dökün.
  3. 5 dakika demlenmeye bırakın.
  4. Süzün.
  5. Bal ve limon suyunu ekleyip karıştırın.

 Düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

Editör: Emirhan Bol