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Ceset , savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk inceleme sonucu boğulduğu değerlendirilen bu kişinin Bulgaristan uyruklu Muhammet Ahmet Nedzhıb olduğu anlaşıldı.

Mudanya'nın Güzelyalı sahili nde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisleri sevk edildi.

BURSA (AA) - Marmara Denizi Mudanya açıklarında Bulgaristan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

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