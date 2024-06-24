Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı Mudanya Kent Konseyi’nin yeni başkanı 126 delegeden 90’ının oyunu alan Ozan Kozan oldu.BURSA (İGFA) - Mudanya Kent Konseyi, yeni başkan ve yürütme kurulu üyelerini gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile belirledi.

MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde yapılan olağan genel kurula Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile delegeler katılım sağladı. Kent Konseyi Başkanı İbrahim Özyurtlu ile Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın selamlama konuşmaları ardından üyeler dilek ve temenniler de bulundu.

Divan başkanlığını Meclis Üyesi Hasan Cumhur Aksan'ın yaptığı genel kurulda, başkanlık için Ozan Kozan mavi liste ile Hüseyin Esen ise beyaz liste ile yarıştı. Başkan adaylarına verilen sözlerde adaylar hedef çalışmaları ile vaatlerini ve yöntemlerini anlattı. Daha sonra yapılan seçimlerde kullanılan 126 oydan 90’ının oyunu alan Ozan Kozan alırken, Hüseyin Esen 35 oyda kaldı.

Mudanya Kent Konseyi Başkanı İbrahim Özyurtlu’dan görevi devralan yeni Konsey Başkanı Ozan Kozan’ın yürütme kuruluna Nuran Piliçer, Efraim Pala, Sevda Demirci, Erdinç Üçüncüoğlu, Eser Güllüdağ, İsmail Başaran, Esin Baylançiçek ve Cenker Turan girdi.

“MAHALLE MECLİSLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Kent konseylerinin fonksiyonlarını çok önemsediğini ve kent konseylerinin sadece sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü yerler olmaması gerektiğini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Kentlerin, kent konseylerinin yardımıyla yönetilmesine inanan birisiyim. İlçemizdeki sıkıntıları ve sorunları olmadan önce öngörmeli ve tedbirlerini almalıyız. Bu nedenle kent konseyi ve mahalle meclisleri bizim için çok önemlidir” dedi. Yapılacak hizmetlerde fikirleri değerlendirmek, düşünceleri paylaşmak ve önerileri almak için mahalle meclislerini etkin bir şekilde kullanmak istediklerine de vurgu yapan Dalgıç, konseyde öngörülecek projeler ve ortaya çıkacak fikirlerin Mudanya Belediyesi eliyle hayata geçirileceğini söyledi.

Ortak aklın önemine vurgu yapan Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ise, ortak aklın dışında önemli olan değerlerden birinin de cesaret olduğunu ifade ederek, yürütme kadrosu ve çalışma grubu arkadaşlarıyla birlikte çalışan bir kent konseyi oluşturacaklarının taahhüdünü verdi.