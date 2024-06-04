Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ve besicilerin alışverişlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmesi amacıyla Mudanya’da kurulan kurban pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.BURSA (İGFA) - İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun kararı ile Işıklı Köy Caddesi üzerine taşınan yeni kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satış yerleri oluşturuldu. İlçede kesim yerleri ise Işıklı Köy Caddesi No:61, Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri ve Tirilye Eski Mezbaha Alanı olarak belirlendi. KURBAN SATIŞ YERİNE ÜCRETSİZ SERVİS Mudanya Belediyesi, Işıklı Köy Caddesi üzerinde kurulan yeni kurban pazarına vatandaşların kolay ulaşabilmeleri için ücretsiz seferler düzenliyor. Mudanyalılar, dolgu alanı (eski kurban pazarı) ve BUDO İskelesi önünden, bayramın birinci gününe kadar sabah 08.00'den gece 23.59'a kadar, her yarım saatte bir kalkacak servislerle yeni kurban pazarı alanına ücretsiz olarak gidebilecek.

Kaynak: igf