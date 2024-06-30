Mudanya Plajı, Modern Tesisleriyle Hizmete Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesinde bulunan Burfaş Mudanya Plajı Tesisleri'ni yenileyerek modern bir görünüme kavuşturdu. Tesisler, Bursa’nın turizm potansiyelini artırma ve deniz kenti özelliğini öne çıkarma amacıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılış töreninde yaptığı konuşmada, plajlarda halkı rahatsız edecek hiçbir görüntüye izin verilmeyeceğini ve Mudanya merkezli deniz ulaşımının yakın zamanda başlayacağını belirtti.

Modern tesisler Mudanya’ya değer katacak

Mudanya Plajı Tesisleri, BURFAŞ tarafından yenilenmiş ve bünyesinde 200 kişilik Burfaş B Kafe’yi barındırıyor. Plaj ve konforlu alanlarıyla Mudanya’ya ve Bursa’ya önemli bir değer katacak olan tesislerin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ve birçok davetli katıldı.

Mudanya’nın geleceği şekilleniyor

Başkan Bozbey, Mudanya’nın zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle cazibe merkezi olmaya devam edeceğini ifade ederek, ilçenin geleceğini şekillendirmek için projeler ürettiklerini belirtti. Bozbey, “Mudanya’nın tarihi dokusunu, kültürel birikimini ve doğal güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Turizmin canlandırılması ve Mudanya’nın hak ettiği değeri görmesi için projelerimizi yaşama geçiriyoruz” dedi.

B Kafe’lerin sayıları artacak

Mudanya Plajı Tesisleri’nde hizmet verecek olan B Kafe’nin sayılarının artacağını belirten Başkan Bozbey, “B Kafe’leri kent içinde ve sahillerde yaymayı, sayılarını artırmayı planlıyoruz. En önemlisi de vereceği hizmetin niteliğini artırmak istiyoruz. Ayrıca kadın derneklerimizin belirli günlerde ürünlerini sergilemeleri için alan oluşturduk” diye konuştu.

Rahatsız edici görüntülere izin verilmeyecek

Plajları sosyalleşme ve sağlıklı zaman geçirme alanları haline getirmek istediklerini vurgulayan Bozbey, “Vatandaşlarımızın plajlardaki huzuru ve güveni bizim için birinci sıradadır. Halkımızın denize girip çıkarken, güneşlenirken veya dinlenirken huzur ve güven içerisinde vakit geçireceği ortamı hazırlamak bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Deniz ulaşımı yakında başlayacak

Mudanya’da deniz ulaşımının da yakın zamanda başlayacağını açıklayan Bozbey, “Mudanya merkezli hem Gemlik’e hem de Tirilye’ye güzergâh belirledik. Bu projeye kısa süre içinde başlıyoruz. Mudanyalı sabah Gemlik’e gitsin, akşam geri dönsün. Bursa’dan gelenler Mudanya’da aracını park etsin, deniz yoluyla belirlenen istasyonlara ulaşabilsin” diye konuştu.

Mutlu bir Mudanya için çalışıyoruz

Göreve geldiklerinden bu yana 17 ilçeye eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Bozbey, “Her bir mahallemizin, sokağımızın, vatandaşımızın hak ettiği hizmeti almasını sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu, bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Denizlerin ve sahillerin kullanılması çok önemli

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise ilçeye yapılan hizmetten dolayı Başkan Bozbey’e teşekkür ederek, “Mudanya’nın bir sahil ilçesi olması nedeniyle denizlerin ve sahillerin kullanılması çok önemlidir. Başkanımız Bozbey’in hizmetleriyle bu tür çalışmalar hızla hayata geçiyor” dedi.