Tarihi ve doğal güzellikleriyle binlerce turisti kendisine çeken Mudanya’da balık ekmek, ziyaretçilerin bir numaralı tercihi oluyor.BURSA (İGFA) - Mudanya, tarihi ve doğal güzellikleriyle sadece yerel halkın değil, şehre gezmeye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geliyor.

Mudanya sahilinde yer alan lezzet durakları, özellikle balık tutkunlarının gözdesi haline gelmiş durumda. Son dönemde ise bu mekânlarda sunulan enfes balık ekmekler tatlarıyla adlarından sıkça söz ettiriyor.

Balık ekmekler, 100 TL’den başlayan fiyatlarla ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca sahil boyunca sıralanan restoranlar, zengin balık çeşitleri ve iddialı mezeleriyle her damak zevkine hitap etmeyi başarıyor.

Mudanya sahilinde balık ekmek keyfi, her ziyaretçinin kesinlikle deneyimlediği sokak lezzetleri arasına girmiş durumda.

Balık tutkunları menülerde yer alan hamsi, istavrit, uskumru, mezgit gibi taze ve çeşitli balıkların, yöresel mezelerle bir araya getirilerek sunulduğu mekânlara akın ediyor.