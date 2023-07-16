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Hasan BOZBEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde makilikte çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, alevlere müdahale eden helikopterden görüntülendi. Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki makilikte saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine 2 kilometre mesafede çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve 40 personelle müdahale edildi. Yangın, yerleşim yerlerine ve ağıllara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürerken, alevlere müdahale anı, yangın söndürme helikopterinden görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)