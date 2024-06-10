Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Trilye Mahallesi'nde bulunan tek katlı yazlık ev, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kısa sürede tüm evi sardı

Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, arazi tankerleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap yapısı nedeniyle yangının hızla yayıldığı ev, müdahalelere rağmen tamamen yandı.

Mahalle sakinlerinden itfaiye talebi

Yangının ardından konuşan mahalle sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, "Tirilye gibi tarihi bir mahallede evlerin çoğu eski yapıda. Herhangi bir yangında Mudanya'dan gelen itfaiyenin yetişmesi mümkün olmuyor. Mahalle halkı olarak çevredeki mahallelerin de Mudanya'ya uzaklığı göz önüne alınırsa, Tirilye'de bir itfaiye grubunun oluşturulması elzem hale gelmiştir" dediler.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Yangının çıkış nedeni olarak elektrik kontağı üzerinde durulurken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yangının neden olduğu zarar, mahalle sakinlerinde büyük üzüntü yarattı.