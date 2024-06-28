Mudanya'nın kıyılarında havaların ısınmasıyla birlikte sıkça görülmeye başlayan zehirli kahverengi (pusula) denizanaları, yerel halk arasında endişe yaratıyor. Özellikle çocukların kumsalda oyun oynadığı bölgelerde sıkça rastlanan pusula denizanalarının (Chrysaora hysoscella) varlığı, ebeveynleri ve yerel yetkilileri harekete geçirdi.

Denizanalarına dokunulmaması konusunda uyarı

Pusula denizanaları, kumsalların hemen yakınında görülmesiyle dikkat çekiyor. Bilimsel adı "Chrysaora hysoscella" olan bu denizanaları, kahverengi ve zaman zaman kırmızı renklerde olabiliyor. Şemsiyelerinde karakteristik şeritler bulunan ve boyu yarım metreye kadar ulaşabilen pusula denizanaları, dokunulması halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen zehirli bir yapıya sahiptir. Zehirleri deride ağrı, kaşıntı, şişlik ve bazen hayati tehlike oluşturabilecek reaksiyonlara neden olabilir.

Yetkililer, denizde yüzmek veya kumsalda zaman geçirmek isteyenleri bu konuda uyarırken, ebeveynlerin çocuklarını dikkatle gözlemlemesi ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.