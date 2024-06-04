Bursa'nın Mudanya ilçesinde VİP makam aracı özlemini 8'inci yılında gideren önceki belediye başkanı Hayri Türkyılmaz'ın VİP makam aracı ile aynı zamanda belde statüsünün sona ermesi ardından Tirilye Belediye eski başkanı Ali Turan'dan gelen makam aracının satışı için Mudanya Belediyesi tarafından ihale duyurusu yayımlandı.BURSA (İGFA) - Hükümetin tasarruf tedbirlerine yönelik açıklama öncesinde makam araçlarını satışa çıkaracağına yönelik Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç açıklama yapmıştı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana belediyenin makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracını kullandığını belirterek, kullanılmayan makam aracının satılması için de çalışmalara başlandığını belirten Başkan Dalgıç, başkanlığın her iki makam aracını da ihale yoluyla satışa çıkardı.

31 Mart yerel seçimleriyle birlikte koltuğa oturduğu günden bu yana özel şoför ve koruma kullanmayan Başkan Dalgıç, "Bugüne kadar işe de hep kendi aracımla gidip geldim. Belediye başkanı olduktan sonra yine kendi aracımı kullanmaya devam ediyorum, yakıtımı da kendim alıyorum. Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor. 2023 model VIP olarak düzenlenmiş Ford marka bir araç. Diğeri de başkanın daha eskiden kullandığı binek otomobil. İkisi birden garajda duruyor arkadaşlarımız satışı ile ilgileniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu satışlara yönelik açık teklif usulüyle yapılacak ihale 14 Haziran'da Yıldıztepe Yerleşkesi'nde başkanlık makamında gerçekleştirilecek.

Saat 14.00'te yapılacak ihale için Ford marka Tourneo Custom VIP midibüs için 1 milyon 500 bin liradan kapı açılırken, 45 bin lira geçici teminat istendi. Yine faal durumdaki Ford Mondeo markalı makam aracı ise 400 bin lira muhammen bedeli belirlenirken, yine yüzde 3'e tekabül eden 12 bin lira geçici teminat istendi.

İhale şartnamelerinin beledyenin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı yerden 1.500,00 TL bedel karşılığında satın alınabileceği belirtildi.