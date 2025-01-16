İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz’da bir lisede meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi B.Y.E., okul müdür yardımcısını boğazından bıçakladı. Şüphelinin asıl hedefinin, saplantılı olduğu bir kız öğrenci olduğu ve korkutucu bir plan yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelinin ifadelerine göre, olay günü çantasında bıçak, çekiç ve bantla okula gelen B.Y.E., mesajla buluşmaya çağırdığı kız öğrenciyi bulamayınca devamsızlık bahanesiyle müdür yardımcısının odasına gitti. Olumsuz yanıt alınca çantasındaki bıçağı çıkararak müdür yardımcısı Ş.Ç.’yi boğazından bıçakladı.

Korkutucu plan gerçekleşmedi

B.Y.E.’nin ifadesinde, kız öğrenciye bir gün önce mesaj gönderdiğini, onu yangın merdivenlerine götürmeyi ve burada önce çekiçle bayıltıp bıçakla öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi. Mesajdan korkarak okula gitmeyen kız öğrencinin durumu fark etmesi, olası bir faciayı önledi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan B.Y.E., gözaltına alındı. Şüphelinin ifadeleri ise dehşete düşürdü: “O kız gelseydi, planımı gerçekleştirecektim. Çığlık atsa bile kimse duyamazdı.”

Müdür yardımcısı Ş.Ç.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.