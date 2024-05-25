3 yıldır firari olan Karabağ, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Geçmişi

9 Kasım 2018 tarihinde Denizli'nin Selçukbey Mahallesi’nde, inşaat firması sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Saldırıda asistanı Revzan Akbulut ise yaralanmıştı. Cinayet sonrası Halil Karabağ ve oğlu Kutluğhan Karabağ ile tetikçi olduğu iddia edilen Gökhan Dülger, cinayete yardım ettikleri ileri sürülen Mert Danacı ve Kemal Atik tutuklanmıştı. Denizli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Halil Karabağ beraat etmişti. Ancak dosya istinaf mahkemesine taşındı.

İstinaf Mahkemesi Kararı ve Tutuklanma

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada savcı, sanıkların istinaf başvurularının reddedilmesini ve Halil Karabağ’ın tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. Denizli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Karabağ’a önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından indirim uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

Firari Azmettirici Yakalandı

Beraat kararının ardından 3 yıldır firari olan Halil Karabağ'ı yakalamak için Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri harekete geçti. 2 aylık çalışma sonucunda Karabağ’ın bir yakınının evinde saklandığı tespit edildi. JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Karabağ yakalanarak gözaltına alındı. Çelik yelekli olarak geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Karabağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet Kan Davasına Dönüştü

Olay, Mehmet Yamer ve Halil Karabağ aileleri arasında bir kan davasına dönüştü. Mehmet Yamer’in kardeşi Raif Yamer, 2019 yılında Halil Karabağ’ın oğlu Oğuzhan Karabağ’ı öldürdü. Bu olaylar zinciri, iki aile arasında uzun süredir devam eden husumetin bir sonucu olarak kayıtlara geçti.